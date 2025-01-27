Yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri öne sürülen mutfak çalışanları tutuklanmıştı.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangının sebebi ortaya çıktı. Kahvaltı hazırlamak için mutfağa giden 4 kişilik ekibin, kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atarak yanlış müdahale sonrası çıktığı belirtildi. Bir anda büyüyen alevlerin önce çatıya sonra komple binaya sıçradığı tespit edildi.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'yi yasa boğdu.
21 Ocak'ta saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 26 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u
‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak'
suçlamasıyla tutuklandı.
Sıçrayan kızgın yağ alev aldı
Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, iddiaya göre
sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu. Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı.
Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı.
Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı. Otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği aktarıldı.
Dört mutfak çalışanı da tutuklandı
Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında
aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç da bulunuyor.