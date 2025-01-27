Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, iddiaya göre

sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu. Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı.