Kartalkaya'daki yangında ölenlerin ailelerine küfretmişlerdi: 3 vicdansız daha yakalandı

Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak hakaret edenler tek tek yakalanıyor.
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dün yakalanan 3 kişi ile birlikte saygısızlık edenlerin toplam gözaltı sayısı 6 oldu.
21 Ocak'ta gece saatlerinde Bolu Kartalkaya'da yanan otelde hayatını kaybeden 78 kişinin ardından soruşturma devam ediyor.
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak dalga geçip hakaret eden 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Van, Diyarbakır ve İstanbul'da 3 kişi daha yakalandı
Van, Diyarbakır ve İstanbul'da 3 kişi daha yakalandı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir kısmı tespit edilmiş, 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada,
"Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi"
ifadesini kullandı.
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