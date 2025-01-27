Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kartalkaya'daki yangında ölenlerin ailelerine küfretmişlerdi: 3 vicdansız daha yakalandı

Kartalkaya'daki yangında ölenlerin ailelerine küfretmişlerdi: 3 vicdansız daha yakalandı

10:1227/01/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak hakaret edenler tek tek yakalanıyor.
Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak hakaret edenler tek tek yakalanıyor.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dün yakalanan 3 kişi ile birlikte saygısızlık edenlerin toplam gözaltı sayısı 6 oldu.

21 Ocak'ta gece saatlerinde Bolu Kartalkaya'da yanan otelde hayatını kaybeden 78 kişinin ardından soruşturma devam ediyor.


Yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak dalga geçip hakaret eden 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Van, Diyarbakır ve İstanbul'da 3 kişi daha yakalandı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir kısmı tespit edilmiş, 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada,
"Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi"
ifadesini kullandı.


#Kartalkaya
#Bolu
#yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye'de 558 sosyal konutlar teslim ediliyor: İlk taksit ödemesi ne zaman başlayacak?