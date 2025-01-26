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Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 72 yaşındaki mimar serbest bırakıldı

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 72 yaşındaki mimar serbest bırakıldı

15:3526/01/2025, Pazar
DHA
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Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli mimar Ali Bilir serbest bırakıldı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




#Bolu
#Kartalkaya
#Ali Bilir

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