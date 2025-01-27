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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sedat Gülener.
Sedat Gülener.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Bolu’daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 18’e çıktı. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında 78 kişi can vermişti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı. Aynı zamanda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Sedat Gülener, İtfaiyeden sorumlu Beldiye Başkan Yardımcısı idi.

İKİNCİ OTELE OPERASYON

Diğer taraftan faciayla ilgili soruşturma genişletildi. Otel sahibinin Karacasu beldesindeki Gazelle Resort Otel’ine yönelik de operasyon düzenlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz da cezaevinde.



#Bolu
#Yangın
#Grand Kartal Otel
#Sedat Gülener

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