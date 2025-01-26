NAZİFE BARDAK





Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında 8 aile tamamen yok oldu. Yangında en çok kayıp veren aile Gültekin ailesiydi. Zehra Sena Gültekin ve eşi 4 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Yine aynı aileden Enes Gültekin, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yangında hayatını kaybetti. Yasemin ve Demir Tüzgiray çifti iki çocuğuyla birlikte, Seden Nurgül ve Süleyman Dayı çifti iki kızıyla birlikte, Habibe ve Ahmet Çetiz çifti ise en büyüğü 11 yaşındaki 3 çocuğuyla yangında hayatını kaybetti. Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva ve iki çocuğuyla, Duygu ve Mert Doğan çifti iki kızıyla ve Burcu ve Kıvanç Güngör çifti iki çocuğuyla birlikte yangında hayatını kaybetti.





AİLELER EKSİK KALDI

Yangın faciası sonrası birçok aile de yarım kaldı. Tokcan kardeşler ve çocukları hayatını kaybetti. Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın aileleri de yarım kalan aileler arasında. Prof. Dr. Atakan Yalçın kızı Elif Derin'le birlikte yangında hayatını kaybetti. Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat; baba Yılmaz Sarıtaş ve iki çocuğu; anne Müge Turan ve kızı Alya yangında vefat ederken geride kalan sevdikleri de yarım kaldı. İnal ailesinden anne Defne İnal ve çocukları Ela ile Dila İnal hayatını kaybetti. Baba Burak İnal ailesini “Bugün gitsem gözüm arkada kalmaz derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim” sözleriyle uğurladı. Kübra Altın ve kızı Alya Altın yangında can verirken baba Hilmi Altın ise yaralı olarak kurtuldu. Müge Suyolcu ve kızı Pera Suyolcu hayata veda ederken baba Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu eksik kaldı. Yangında baba Mete Tunç Boduroğlu yaralı olarak kurtulurken, eşi Esra Boduroğlu ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Şenol Akişli, annesi Gülçin ve kızı Mina da yangında hayatını kaybetti. Otel hemşiresi Dilara Ermanoğlu'nun vefatıyla Ermanoğlu ailesi ile işe yeni başlayan Şef Eslem Uyanık'ın vefatıyla da Uyanık ailesi parçalandı. Yarıyıl tatilinde kayak kursu için gittiği tatilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömür Kotan'ın ailesi de büyük acı yaşadı. Yangında hayatını kaybeden Kürşat Yıldız ve Nergis Yıldız geride iki çocuk bıraktı. Eren Bağcı, Özüm Karataşlı, Esra Nazik, Sümeyye Güner, Yiğit Gençbay, Alp Mercan, Şevval Şahin, Laura Kurtınadze'nin de aileleri evlat acısı yaşadı.





ÖLMEK ÜZEREYiZ

Müge Karataşlı

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında ailesi ile birlikte kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşi Özüm Karataşlı'yı kaybeden Müge Karataşlı, otelde yaşadığı çaresizliğin görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde Karataşlı, ölmek üzere olduklarını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş’e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" dedi.





ANNE-KIZA VEDA

Feray Kanpolat - kızı Oya Kanpolat

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden anne Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın cenazeleri İstanbul'da toprağa verildi. Bir yapım şirketinde stil danışmanı olarak çalışan Feray Kanpolat ile 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat için Sarıyer'deki Demirci Aksüt Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Kanpolat'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anne-kızın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.



