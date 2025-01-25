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Bolu İtfaiyesi Kartalkaya’daki 3 otele daha rapor vermiş

Bolu İtfaiyesi Kartalkaya’daki 3 otele daha rapor vermiş

12:2025/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın yeterlilik belgesi sadece itfaiyeden alınacağını belirtmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın yeterlilik belgesi sadece itfaiyeden alınacağını belirtmişti.

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangının ardından, otel ve işletmelerde yangın denetimlerine ait sorumluluğun hangi kurumlarda olduğu tartışması devam ediyor. Bolu Belediyesi yetkinin kendisinde olmadığını ileri sürerken, Kartalkaya'da bulunan 3 otele daha yangın güvenliği yönünden yapılan incelemelerde, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 'yangın yeterlilik' onayı verdiği raporlar ortaya çıktı.

Bolu’daki ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasının ardından, denetim yetkisinin kimde olduğu tartışması yaşanıyor.

Otel yangınındaki yetki tartışması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelle ilgili olarak Bolu Belediyesi'nin düzenlediği itfaiye raporlarının "olumlu" olduğunu söylemiş,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise itfaiyenin, 2007'den beri herhangi bir olumlu rapor düzenlemediğini ifade etmişti.

Üç otele daha Bolu itfaiyesi olumlu rapor vermiş

Kartalkaya'da bulunan 3 otele daha geçmiş yıllarda yangın güvenliği yönünden yapılan incelemeler sonucunda,
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yangın yeterlilik raporu verdiği görülüyor.

Yetki tartışmasını sonlandıran mevzuat

Mevzuata göre, bir işletmeye ruhsat verilmesi, yetki sınırlarına göre, Belediyeler, İl Özel İdareler ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğuna ait olabiliyor.
Ancak işletme izni alabilmek için şehrin itfaiyesinden gelen olumlu rapor dikkate alınıyor. Şehrin itfaiyesi olumlu rapor vermediği taktirde asla izin verilmiyor.

Şehrin itfaiyesi olumlu rapor vermezse hiçbir şekilde ruhsat verilemez

Bakanlığın internet sitesinde, Grand Kartal Otel'in bakanlık tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi sahibi olduğu görülüyor.
Ancak ruhsat verme yetkisi olan kurumlar, itfaiye ve belediyeden gelen raporlara göre yetki belgesi verdiği için, belediye ve itfaiye de birincil sorumluluk taşıyor.

Bakan Ersoy: Bolu Belediyesi eksikleri ihbar etmeliydi

Bolu Belediyesi'nin yakın süre önce yaptığı denetimde bulduğu
8 eksikli rapora
değinen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,
"Belediye oteli ihbar etmeliydi. Böylelikle otelin işyeri ruhsatı iptal edilirdi. Belediye bu tespiti yaptıktan sonra geri çekme olmaz, Bolu İtfaiyesi denetleme yetkisini kullanmalıydı.

"İhbar edilseydi işletme kapatılacaktı"

En başından beri söylüyorum.
Yangın yeterlilik belgesi sadece itfaiyeden alınır.
12 Aralık'ta tespit etmiş itfaiyede, talebi geri çektirmek yerine bu konuda İl Özel İdare'ye bildirmeniz gerekiyordu. Ana binadaki yetersizliği biliyorsunuz, ihbar edilseydi. Zaten bu işletme kapatılacaktı. Raporu veren kurumların denetleme yetkisi var ancak denetlemek zorunluluk yok. Demek ki belki bir zorunluluk getirilmeli. Belli periyotlarla denetim yapılmalı belki" demişti.

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