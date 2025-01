Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'Tek yetki itfaiyede' deyip anlattı: Bolu Belediyesi eksikleri ihbar etmeliydi

Şimdi yangın yetkilendirme belgesini veren kurum, aslında verdikten sonra da denetimiyle yetkili. Ama mevzuatta yetkiniz var, zorunluluğunuz yok. Siz hangi periyotlarla gideceğinize, ayda bir de gidebilirsiniz, yılda bir de gidebilirsiniz, iki yılda bir de gidebilirsiniz, bu yetkiyi size bırakmış, bu kararı size bırakıyor mevzuat. Her işletmenin farklı bir şeyi var, sistemi, kurumsallığı, çok iyi bir yangın altyapısı olabilir, belki itfaiyeci biliyordur zaten, ben buna iki yılda bir de gitsem, üç yılda bir de gitsem, olur, sistem çok iyidir, çok yenidir, çok moderndir diyebilir. Ya da sistem çok sıkıntılıdır, ben buna her yıl gideceğim der, her ay gideceğim der. Bu işletmenin, bu veren kurumun muhtesinde. Yangın belgesini bir tek itfaiye verebiliyor, bundan sonraki denetimlerinde yapmakla etkili olan birim.