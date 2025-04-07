Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler 2025 Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Kurban Bayramı'nda hem dini vazifelerini yerine getirip hem de tatil planı yapacak olan vatandaşlar gözlerini arefe günü ve bayram tatili tarihlerine çevirdi. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu?