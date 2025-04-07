Kurban Bayramı tarihi bilindiği üzere Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki kutlandığı tarihten 10 - 11 gün daha erken kutlanmaya başlanıyor. Bayram Tarihi hesaplaması ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2025 bayram tarihleri...
Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler 2025 Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Kurban Bayramı'nda hem dini vazifelerini yerine getirip hem de tatil planı yapacak olan vatandaşlar gözlerini arefe günü ve bayram tatili tarihlerine çevirdi. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte açıklandı. Buna göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ 2025
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLUR MU?
Bayram tatillerinin süresi, hükümetin alacağı kararlara göre 9 güne kadar uzayabiliyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda tatil süresi 9 güne çıkarılmıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı tatiline çevrildi.
2025'te haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı, cuma günü başlayıp pazartesi günü sona erecek. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü bulunacağı için, bu yıl bayram tatilinin 4 günle sınırlı olacağı tahmin ediliyor.