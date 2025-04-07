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İSG başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

İSG başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

11:517/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İSG sınavı ne zaman 2025?
İSG sınavı ne zaman 2025?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı 7 Aralık tarihinde uygulanacak. Peki 2025 İSG başvuruları ne zaman başlayacak? İSG sınavı nasıl olacak, sınavda ne soruluyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 İSG’de başvuru ve tarihleri belli oldu. Adaylar İSG sınavıyla beş ayrı sertifikadan birinden faydalanabilecek. Peki İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) ne zaman? İşte, İSG başvuru ve sınav tarihi...

İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde online olarak ösym.gov.tr adresinden yapılacak. Geç başvuru işlemleri de 5 Kasım'da gerçekleşecek.

2025 İSG NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı 7 Aralık tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 6 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

İSG SINAVI NASIL OLACAK?

İSG sınavlarında adaylara 5 sertifika alanında testler uygulanıyor. Her konunun testleri ayrı oluyor. Sertifika alanları şöyle:

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi


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#İSG sınav tarihi
#İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı

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