ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 İSG’de başvuru ve tarihleri belli oldu. Adaylar İSG sınavıyla beş ayrı sertifikadan birinden faydalanabilecek. Peki İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) ne zaman? İşte, İSG başvuru ve sınav tarihi...