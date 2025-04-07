Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın sakin seyre yöneldi. Altın fiyatları 7 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. "Nisan ayında altın fiyatlarında önemli kırılmalar yaşanabilir" diyen İslam Memiş, yıl sonu gram altın tahminini duyurdu. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Kuyumcularda altın ne kadar? 7 Nisan Pazartesi çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.714,54 TL Gram altın satış fiyatı 3.715,02 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.201,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 6.303,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 24.727,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 25.067,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 12.402,00 TL Yarım altın satış fiyatı 12.582,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.477,04 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.532,86 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 25.283,06 TL ATA Altın satış fiyatı 25.922,52 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 24.516,90 TL Tam altın satış fiyatı 25.002,19 TL

10 /18 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

11 /18 ABD'nin yeni gümrük vergisi kararlarının dünya borsalarında sert satışlara neden olduğunu vurgulayan İslam Memiş, Türkiye'nin de bu dalgalanmadan etkilendiğini söyledi. Memiş, yatırımcıların özellikle Nisan ayını dikkatle takip etmesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte altın ve döviz piyasalarında ani dalgalanmalar yaşanabilir. Yatırımcıların temkinli olması gerekiyor" dedi.

12 /18 Altın fiyatlarındaki yönün hala yukarı olduğunu belirten Memiş, gram altının 2025 yılı içinde 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini, 12 aylık vadede ise 6.000 TL'nin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

13 /18 ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿"Özellikle Nisan ayında altın fiyatlarında önemli kırılmalar yaşanabilir. Uzun vadede altın yatırımcısı için yükseliş trendi devam ediyor" diyen Memiş, bu süreçte kar satışlarının da görülebileceğini ancak genel yönün yukarı olduğunu vurguladı.

14 /18 Piyasalardaki hareketlilik sadece altınla sınırlı kalmadı. Uzmanlar, haftanın en fazla değer kazanan yatırım aracının euro olduğunu belirtti. Ayrıca, emtia fiyatlarında genel bir yükseliş yaşandığına dikkat çekildi.

15 /18 Altın yatırımcılarının piyasaları daha yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, ani dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

