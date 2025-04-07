Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımda noter huzurunda kuralar çekildi. Türkiye genelinde yapılan alım için noter huzurunda kura çekimi sona erdi. Başvuru kriterlerini karşılayan adaylar için yapılan ve canlı yayında gerçekleşen kura çekimi sonuçları açıklandı ve isim listeleri yayımlandı. Asil olarak kurada yer alan adayların belirlenen sürelerde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, hangi illerde?
OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor. Sonuç ekranı asil ve yedek aday şeklinde isim listesi olarak duyuruluyor.
OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
OGM kura sonuçları, 3 Nisan Perşembe günü 14 ilde duyuruldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün kura çekimi 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Çekiliş sonrası adaylar sonuç listelerine odaklandı.
Listeler açıklandı. Bölge Müdürlüklerinin internet sitesinden listeleri görüntüleyebilir sonuçları takip edebilirsiniz.
OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Orman Genel Müdürlüğü'nün kura çekimi 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Çekiliş sonrası adaylar sonuç listelerine odaklandı.
OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER: Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Antalya, Amasya
OGM KURA SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLANMAYAN İLLER: Trabzon, Sakarya, Kütahya, Mersin, Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş, İzmir, Isparta, Hatay, Denizli, Bolu, Ankara, Artvin, Adana
OGM KURA SONUÇLARI PDF LİSTESİ- İLLERE GÖRE
OGM kura sonuçları listesine, aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra "Duyurular" bölümünden ulaşabilirsiniz.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Konya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi
OGM İŞÇİ ALIMI BELGE TESLİM SÜRESİ NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımında asil, yedek ve öncelikli olarak çıkan adayların belirlenen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Belgeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilecek.
1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma ve İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen Sürücü Belgesi