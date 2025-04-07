Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımda noter huzurunda kuralar çekildi. Türkiye genelinde yapılan alım için noter huzurunda kura çekimi sona erdi. Başvuru kriterlerini karşılayan adaylar için yapılan ve canlı yayında gerçekleşen kura çekimi sonuçları açıklandı ve isim listeleri yayımlandı. Asil olarak kurada yer alan adayların belirlenen sürelerde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, hangi illerde?

1 /6 OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor. Sonuç ekranı asil ve yedek aday şeklinde isim listesi olarak duyuruluyor.

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OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

OGM kura sonuçları, 3 Nisan Perşembe günü 14 ilde duyuruldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün kura çekimi 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Çekiliş sonrası adaylar sonuç listelerine odaklandı.

Listeler açıklandı. Bölge Müdürlüklerinin internet sitesinden listeleri görüntüleyebilir sonuçları takip edebilirsiniz.

3 /6 OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Orman Genel Müdürlüğü'nün kura çekimi 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Çekiliş sonrası adaylar sonuç listelerine odaklandı.







4 /6 OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER: Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Antalya, Amasya

OGM KURA SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLANMAYAN İLLER: Trabzon, Sakarya, Kütahya, Mersin, Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş, İzmir, Isparta, Hatay, Denizli, Bolu, Ankara, Artvin, Adana