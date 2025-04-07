Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar sorularına 7 Nisan Pazartesi günü yanıt aranıyor. Serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...

1 /8 Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 7 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 38,0063 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 41,8468 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 7 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

2 /8 7 NİSAN BUGÜN DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR KAÇ TL?

7 Nisan Pazartesi dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. İşte 7 Nisan Dolar TL karşlığı 1 DOLAR ALIŞ: 38,0068 TL 1 DOLAR SATIŞ: 38,0119 TL





3 /8 7 NİSAN BUGÜN EURO KAÇ TL? 1 EURO KAÇ TL?

7 Nisan Pazartesi dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. İşte 7 Nisan Euro TL karşlığı 1 EURO ALIŞ: 41,8905 TL 1 EURO SATIŞ: 41,9114 TL





4 /8 STERLİN Sterlin (£) Alış: 49,0631 TL Sterlin (£) Satış: 49,0823 TL

5 /8 DOLARIN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI Nisan ayının ilk gününe göre dolar 0,07 TL artarak yüzde 0,18 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 2,64 lira artarak yüzde 7,47 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ise dolar; 32.0466 liradan 38.0081 liraya yükselerek değer yüzde 18,60 değer kazancı yaşadı.







6 /8 EURONUN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Euro Nisan ayının ilk gününe göre euro 0,86 TL artarak yüzde 2,09 değer kazandı.

36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 5,38 lira artarak yüzde 14,74 oranında değer kazandı. Euro, son bir yıla göre 34.7472 liradan 41.8642 liraya yükselerek değer yüzde 20,48 değer kazancı yaşadı.



7 /8 1 DOLAR KAÇ TL? 1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0063 TL'den alış, 38,0128 TL'den satış işlemi görmektedir.

