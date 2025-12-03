Yeni Şafak
Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Aralık 2025 1 Dolar alış satış kaç lira, 1 Euro kaç lira?

Tuğba Güner
15:013/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar sorularına 3 Aralık 2025 Çarşamba günü yanıt aranıyor. Serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...

Dolar ve euro alış satış fiyatları yeni işlem gününde yakından takip ediliyor. Hafta başında BoJ'a ilişkin artan sıkılaşma tahminlerinin küresel tahvil piyasasını etkilemesiyle sert yükselen ABD ve Avrupa'daki tahvil faizlerinde yukarı yönlü ivme hız kaybetti. Tahvil faizlerindeki yükselişler pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırıyor. Dolar/TL, yeni güne yatay olarak başladı. Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü 42,4450'den tamamladı. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 7 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

3 ARALIK BUGÜN DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR KAÇ TL?


3 Aralık 2025 dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. İşte 3 Aralık Dolar TL karşlığı

Dolar alış-42,4373 TL


Dolar satış-42,4477 TL




3 ARALIK BUGÜN EURO KAÇ TL? 1 EURO KAÇ TL?


3 Aralık Çarşamba dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. İşte 3 Aralık Euro TL karşılığı.

1 EURO ALIŞ: 41,8905 TL


1 EURO SATIŞ: 41,9114 TL




STERLİN

İngiliz Sterlini alış-56,2415 TL


İngiliz Sterlini satış-56,2510 TL


1 DOLAR KAÇ TL?

3 Aralık 2025 tarihinde 1 dolar fiyatı şöyle:


Dolar alış-42,4373 TL


Dolar satış-42,4477 TL



1 EURO KAÇ TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 3 Aralık 2025 saat 09.00 itibariyle Euro alış-49,4319 TL, Euro satış-49,4389 TL'den satış işlemi görmektedir.



