MSÜ tercihlerinde son gün ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuç takvimi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri sürüyor. 2025 yılı Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adayların yapabileceği tercih işlemleri 18 Nisan tarihinde kadar devam edecek. Tercih işlemlerinin ardından ise sonuçlar beklenecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?





2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Tercih sonuçlarına ilişkin resmi açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.





MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN TERCİH DUYURUSU

Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden (personeltemin.msb.gov.tr) yapılan duyuru şu şekilde;





2025-MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

DİKKAT !!!

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Tercih İşlemlerini gerçekleştirmeyen hiçbir aday Kara Harp Okulu'nda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.





1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.





2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit/gazi çocuklarının 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2025-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.





3. Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulu tercihi ikinci ve sonraki sıralarda bulunan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.





4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.





Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından (Müzik dalı veya müziğe yönelik dallardan) mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.





Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp Okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınacaklardır.





5. Astsubay Meslek Yüksekokullarını tercih edecek kadın adayların dikkatine!

2025 yılında kadın adaylar Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihinde bulunabileceklerdir.





6. Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)





Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.





DİKKAT : Adaylar hem Harp Okullarına hem Astsubay Meslek Yüksekokullarına tercih yapabileceklerdir. Adayların Harp Okulu/Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar başvuru yapabilme haklarının olduğu okullardan istedikleri her okula başvuru yapabileceklerdir. Herhangi bir tercih sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.





7. 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;





KHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı

KHO 2025-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

KHO 2025-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı





Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)





Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2025-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları

Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.





8. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.





9. Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.





DİKKAT : Hava Harp Okulu adayları için (hem erkek hem kadın adaylar için) uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dâhil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dâhil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır





DİKKAT : Harp Okulları için 2025 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okulları için çağrıya hak kazanan adaylar, hangi puan türlerinde hak kazandılar ise YKS-AYT'de de o puan türünden değerlendirilecektir.





DİKKAT : Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.











