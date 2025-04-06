​Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı, bugün Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Özgür Özel'in rakibi Berhan Şimşek oldu. Toplam 1368 delegenin oy kullanacağı kurultayda yeni genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da yeniden şekillenecek. CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi. Özel’in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor. Peki CHP Parti Meclisi'nde (PM) hangi isimler var?

1 /8 Cumhuriyet Halk Partisi, 21. Olağanüstü Kurultayı’nı bugün Ankara’da topluyor. Kurultayda genel başkanlık için üç aday yarışacak, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da yeniden belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, Kurultayda Divan Başkanlığına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek. Toplam 1368 delegenin oy kullanacağı kurultayda yeni genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da yeniden şekillenecek.

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CHP Parti Meclisi'nde (PM) hangi isimler var? Kurultayın asıl rekabetinin ise Parti Meclisi'nde yaşanması beklenirken; CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi. Ancak Özgür Özel’in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor. Gazete Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, CHP Parti Meclisi'nde yer alacak isimler belli oldu. CHP Parti Meclisi'nde şu isimler yer alıyor : GÖKAN ZEYBEK ÖZGÜR KARABAT BEDİRHAN BERK DOĞRU OZAN IŞIK DENİZ YÜCEL GAMZE TAŞCIER MURAT BAKAN



3 /8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ CEM AYDIN BAKİ AYDÖNER ENSAR AYTEKİN M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ SELİN SAYEK BÖKE CANAN TAŞER PINAR UZUN OKAKIN MAHİR YÜKSEL ERHAN ADEM BURHANETTİN BULUT

4 /8 ECEVİT KELEŞ ALİ ABBAS ERTÜRK HİKMET ERBİLGİN ALİ HAYDAR FIRAT BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN YAŞAR BERKER ESEN ULAŞ KARASU MÜSLİM SARI DENİZ YAVUZYILMAZ

5 /8 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ ÖZGÜR CEYLAN HİKMET YALIM HALICI ERBİL AYDINLIK SEVGİ KILIÇ YALÇIN GÖRGÖZ ORHAN SARIBAL TURGAY ÖZCAN

6 /8 MELİSA UĞRAŞ MEHMET TÜM ALİ HAYDAR HAKVERDİ SİNEM KIRÇİÇEK SEMRA DİNÇER HÜSEYİN CAN GÜNER

7 /8 AHMET HAKAN UYANIK ŞENGÜL YEŞİLDAL EMİN UMUT DİKİLİ NAZAN GÜNEYSU KOZA YARDIMCI MEHMET ALKIN DENİZASLANI YANKI BAĞCIOĞLU YALÇIN KARATEPE VOLKAN DEMİR BARAN BOZOĞLU