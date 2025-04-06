Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı, bugün Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Özgür Özel'in rakibi Berhan Şimşek oldu. Toplam 1368 delegenin oy kullanacağı kurultayda yeni genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da yeniden şekillenecek. CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi. Özel’in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor. Peki CHP Parti Meclisi'nde (PM) hangi isimler var?
Cumhuriyet Halk Partisi, 21. Olağanüstü Kurultayı’nı bugün Ankara’da topluyor. Kurultayda genel başkanlık için üç aday yarışacak, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da yeniden belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, Kurultayda Divan Başkanlığına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek. Toplam 1368 delegenin oy kullanacağı kurultayda yeni genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da yeniden şekillenecek.
CHP Parti Meclisi'nde (PM) hangi isimler var?
Kurultayın asıl rekabetinin ise Parti Meclisi'nde yaşanması beklenirken; CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi. Ancak Özgür Özel’in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor. Gazete Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, CHP Parti Meclisi'nde yer alacak isimler belli oldu. CHP Parti Meclisi'nde şu isimler yer alıyor:
GÖKAN ZEYBEK
ÖZGÜR KARABAT
BEDİRHAN BERK DOĞRU
OZAN IŞIK
DENİZ YÜCEL
GAMZE TAŞCIER
MURAT BAKAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
CEM AYDIN
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
SELİN SAYEK BÖKE
CANAN TAŞER
PINAR UZUN OKAKIN
MAHİR YÜKSEL
ERHAN ADEM
BURHANETTİN BULUT
ECEVİT KELEŞ
ALİ ABBAS ERTÜRK
HİKMET ERBİLGİN
ALİ HAYDAR FIRAT
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
HÜSEYİN YAŞAR
BERKER ESEN
ULAŞ KARASU
MÜSLİM SARI
DENİZ YAVUZYILMAZ
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
ÖZGÜR CEYLAN
HİKMET YALIM HALICI
ERBİL AYDINLIK
SEVGİ KILIÇ
YALÇIN GÖRGÖZ
ORHAN SARIBAL
TURGAY ÖZCAN
MELİSA UĞRAŞ
MEHMET TÜM
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
SİNEM KIRÇİÇEK
SEMRA DİNÇER
HÜSEYİN CAN GÜNER
AHMET HAKAN UYANIK
ŞENGÜL YEŞİLDAL
EMİN UMUT DİKİLİ
NAZAN GÜNEYSU
KOZA YARDIMCI
MEHMET ALKIN DENİZASLANI
YANKI BAĞCIOĞLU
YALÇIN KARATEPE
VOLKAN DEMİR
BARAN BOZOĞLU
İLHAN UZGEL
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
ARMAĞAN ERDOĞAN
GÖKÇE GÖKÇEN
AYLİN NAZLIAKA
SANİYE BARUT
GONCA YELDA ORHAN
GİZEM COŞKUN