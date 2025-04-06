Yarın (7 Nisan ) okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar yağışı başladı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava etkili olmaya başladı. Trakya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte, kuzeybatı kesimlerinde kar yağışı görülmeye başlandı. Yağışların ardından öğrenciler ise yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu merak etmeye başladı. Sıcaklıkların ani olarak 10-15 derece birden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışlarının beklendiği bildirildi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hangi bölgelerde yağışların görüleceği ve okulların tatil edilmesine ilişkin son gelişmeleri derledik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan en son hava durumu tahminlerinde, ülkenin büyük kısmında soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı açıklandı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, özellikle yüksek kesimlerde ani sıcaklık düşüşleriyle beraber kar yağışı şeklinde görülecek. Bu beklentiler ile birlikte öğrenciler de yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. İşte Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler ve tatil ile ilgili gelişmeler.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE TATİL?
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın ardından tatil konusu da gündeme geldi. Ancak şu an için yoğun bir kar yağışı olmadığından eğitime ara verilen bir il bulunmuyor. Kar yağışının etkisini arttırması durumunda valilikler de buna göre tatil kararı alabiliyor. Buna göre, öğrenciler yarın (7 Nisan) eğitimlerine devam edecek. Resmi tatil açıklamaları yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelerin ardından, İstanbul'da da sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da özellikle yüksek kesimlerde kar yağışları da bekleniyor. Ancak okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın Ankara'da da kendini göstermesi bekleniyor. Ancak okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler yarın eğitimlerine devam edecek.
SAKARYA'DA OKULAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Sakarya için okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi bir açıklama yer almıyor. Ara tatilin ardından eğitim kaldığı yerden devam edecek.
MARMARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına inmesinin beklendiğini belirterek, tarımsal faaliyet yapılan bölgeler için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölgenin yarından itibaren Trakya kesiminden başlayarak, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği ifade edildi.
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, soğuk havayla birlikte, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgenin güneydoğusunda zirai don riski bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 7 -13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının İstanbul'da 2, Edirne'de eksi 2, Kırklareli'nde eksi 4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'nde 4, Sakarya'da 3, Yalova'da ise 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri hazır bekliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi beklenirken, bölgede zaman zaman sis etkili oluyor.
Orta Karadeniz için soğuk hava uyarısı
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün tahminlerince Orta Karadeniz Bölgesi'nde, yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle salı günü sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece altına inecek.
Hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havayla birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilecek.
Hava sıcaklıklarındaki düşüş zirai don riskine neden olabilecek.
7-13 Nisan tarihlerinde en düşük hava sıcaklıklarının Çorum'da sıfırın altında 1, Sinop'ta 5, Samsun ve Ordu'da 4, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta ise sıfır derece olması bekleniyor.
Denizli için zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don riski konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda yapılan değerlendirmelere göre, Denizli'de yer yer kar yağışlarının görüleceği belirtildi.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinden 8 Nisan 2025 Salı günü itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklendiğini belirtti. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü itibaren azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceğini ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniliyor.
Denizli'de yer yer bazı noktalarda kar yağışı bekleniyor
Soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlarının görüleceği belirten Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde ise zirai don riski konusunda uyarılarda bulundu.
Yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise Afyonkarahisar'da -3, Denizli'de 4, Uşak'ta ise -2 derece olacağı belirtildi.