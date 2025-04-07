Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 10 derece düşerken Edirne'de kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler yarın okullar tatil mi? Edirne’de okul var mı, 8 Nisan Salı okul tatili olacak mı, Valilikten açıklama geldi mi? sorularına yanıt aranıyor.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde 10 derece birden düştü. İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyorken Edirne’de ise kar yağışı başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren Edirne’de sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.
Edirne’de kar yağışı ile birlikte okullar tatil olur mu, yarın okul var mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki Edirne’de yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?
Edirne’de etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü. Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.
Edirne’de okullar tatil mi?
Edirne’de etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler 8 Nisan Salı okullar tatil mi, Edirne’de okullar tatil mi? sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Edirne’de Valiliği tarafından eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.