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Sıcaklıklar 10 derece birden düştü! Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan 2025 il il hava durumu

Sıcaklıklar 10 derece birden düştü! Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan 2025 il il hava durumu

Tuğba Güner
08:507/04/2025, понедельник
Yeni Şafak
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Nisan ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde hava koşullarında ani bir değişim yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7-13 Nisan 2025 tarihli beş günlük hava tahmin raporuna göre ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışlar, sıcaklık düşüşleri ve yer yer kar yağışları bekleniyor. Baharın ılık havası yerini kısa süreliğine adeta bir "geri dönen kış" tablosuna bırakacak. İşte bugün ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte baharı beklerken yağışlı ve soğuk hava yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji, yeni haftada da bu durumun devam edeceğini bildirdi. İstanbul Valiliği de pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı güncel hava durumu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 7 NİSAN 2025


Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.




EGE


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.




AKDENİZ


Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu




İÇ ANADOLU


Çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Çok bulutlu




BATI KARADENİZ


Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı




ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu




DOĞU ANADOLU


Çok bulutlu, (Van, Şırnak ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı




GÜNEYDOĞU ANADOLU


Çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 21°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


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#hava durumu
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