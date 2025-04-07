Evde bakım maaşı Nisan ayı ödemeleri başladı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Nisan ayının gelişiyle birlikte başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bununla birlikte illere göre ödemeler değişiklik gösterdiği için her il için evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Peki, 2025 Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar, kaç TL?