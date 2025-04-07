Sezonu palamut ile açan balıkçıların bol miktarda avladığı balık çeşitleri sofraları çeşitlendirdi. Hamsi avında palamut kadar olmasa da iyi bir sezonun geride kaldığında hemfikir olan balıkçılar, bol miktarda mezgit ve istavrit avlamaya devam ediyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, av yapan balıkçıların yanı sıra satış yapan balıkçılar ve vatandaşlar için de güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Palamut avındaki bolluğa işaret eden Karadeniz, "Palamutta belki son 10 yılın en iyi avını gerçekleştirdik diyebiliriz. Vatandaşlarımıza bu sezon bol miktarda palamut tükettirmeyi başardık." dedi.

Hamsi avının bol olmamasına rağmen genel anlamda iyi geçtiğini belirten Karadeniz, balıkçıların bu sezon özellikle ince hamsileri tutmamaya özen gösterdiğini vurguladı. Perşembe ilçesinde balık satışı yapan Özay Çakır da balıklardaki bol çeşitlilik nedeniyle istedikleri satışı yapabildiklerini ifade etti. Tezgahlarda son 7-8 yılın ardından ilk defa bu kadar hareketlilik yaşandığını belirten Çakır, balıkçıların memnun bir şekilde sezonu tamamladığının altını çizdi.

BALIK AVI SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 yılı denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başlamıştı. Balıkçılar için av yasağı 15 Nisan 2025 tarihinde başlıyor olacak.

Yasak, avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsıyor. Küçük ölçekli kıyı balıkçıları bu uygulamadan etkilenmiyor. Yasak Eylül ayına kadar sürecek. Diğer yandan iç su balıkları av yasağı ise ilden ile değişiklik gösteriyor. Denizlerde av yasağı uygulaması, hem denizlerdeki ekosistemi korumak hem de saha sağlıklı ve verimli avcılık yapmayı kontrol etmeyi sağlıyor. Balıkların zamanında avlanması ile balık türlerinin devamlılığı göz önünde bulunduruluyor.







