Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Akşam kimin maçı var? 21 Kasım Cumaertesi maç programı kanal listesi
21 Kasım 2026 Cumartesi günü futbol sahalarında birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı milli maç arasının ardından yeniden başlarken, günün en çok merak edilen mücadelelerinde Galatasaray ile Fenerbahçe sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u kendi sahasında konuk ederek taraftarı önünde galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise Kocaelispor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek. Türkiye'deki karşılaşmaların yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinde de futbol heyecanı yaşanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de oynanacak maçlar, cumartesi gününün spor takvimini hareketlendirecek. Futbolseverler, gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluşlarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları saat kaçta başlayacak? İşte 21 Kasım 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri...
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