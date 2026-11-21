Emekliye maaş hesabı katsayısı şekillendi! 1999 öncesi ve 2008 sonrası üç ayrı dönem netleşti

Emekli maaşının ne kadar olacağını belirleyen unsurlar, yalnızca çalışma hayatı boyunca biriktirilen prim günlerinden ibaret değil. Sigortalıların hangi tarihte işe başladığı, primlerinin hangi kazanç tutarları üzerinden ödendiği ve çalışma sürelerinin hangi dönemlere denk geldiği, emeklilikte bağlanacak aylığın hesaplanmasında önemli rol oynuyor. Mevcut emeklilik sisteminde 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı dönem için ayrı hesaplama kuralları uygulanıyor. Bu nedenle prim gün sayıları aynı olan iki kişinin emekli maaşları birbirinden farklı olabiliyor. Aylık bağlama oranı, ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı da hesaplamanın sonucunu doğrudan etkileyen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, emekli maaşı hesaplanırken hangi kriterler dikkate alınıyor? Sigorta başlangıç tarihi ve emeklilik yaşı alınacak aylığı nasıl değiştiriyor? İşte emekli maaşı hesaplama sisteminin merak edilen ayrıntıları...