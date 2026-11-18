KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI: TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri belli oldu! 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları e-Devlet sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ilk defa burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri için ödeme sürecini resmen başlattı. Ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık toplu ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacağı kesin tarihler ile sonraki aylara ait ödeme takvimi belli oldu.