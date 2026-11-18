EuroLeague’in 12. haftasındaki Beşiktaş - Real Madrid maçı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşmaya 13. sırada, Real Madrid ise beşinci sırada çıkacak.
Beşiktaş - Real Madrid maçı şifresiz mi?
Karşılaşmanın canlı yayın kanalı S Sport. Şifresiz yayın konusunda ise teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.
İki takımın ilk 11 maçtaki performansı
- Beşiktaş ilk 11 maçında 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.
- Real Madrid aynı dönemde 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Beşiktaş’ın iki galibiyet önünde yer aldı.
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