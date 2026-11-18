Memura Ocak 2027 maaş hesapları değişiyor: 100 bin TL rakamı çıktı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları

Ocak 2027 memur zammı için maaş hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kamu çalışanı yeni yılda alacağı maaş artışını yakından takip ederken, meslek gruplarına göre hazırlanan zam senaryoları da dikkat çekmeye başladı. Özellikle emniyet teşkilatında görev yapan polis memurları ve başkomiserlerin Ocak 2027'de alabileceği tahmini maaşlar merak konusu oldu. Memur maaşlarına yapılacak artışın netleşmesiyle birlikte farklı unvanlarda görev yapan kamu çalışanlarının gelirlerinde de değişiklik yaşanacak. Bu nedenle öğretmenden hemşireye, polisten başkomisere kadar pek çok meslek grubunda yeni maaş hesaplamaları araştırılıyor. Henüz kesinleşmeyen zam oranlarına göre hazırlanan tahmini tablolar, kamu çalışanlarının yeni yıl maaşlarına ilişkin beklentilerini şekillendiriyor. Peki, Ocak 2027 memur zammıyla polis memuru ve başkomiser maaşları ne kadar olacak? Hangi meslek grubunda yeni maaşlar hangi seviyeye çıkacak? İşte meslek meslek Ocak 2027 tahmini memur maaşı tablosu...