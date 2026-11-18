Memur maaşlarına Ocak 2027'de yapılması beklenen zam için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca kamu çalışanı maaşlarına yansıyacak artışın ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Zam oranına ilişkin farklı senaryolar üzerinden yapılan hesaplamalarda polis memuru ve başkomiser maaşları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Kamu kurumlarında farklı unvan ve derecelerde görev yapan çalışanların Ocak 2027'de alacağı ücretler, zam beklentileri doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. Özellikle emniyet personelinin maaşlarında oluşabilecek değişim, polis memurları ve başkomiserler tarafından yakından izleniyor. Meslek gruplarına göre hazırlanan tahmini maaş tablosu, yeni dönemde kamu çalışanlarının gelirlerinin hangi seviyelere ulaşabileceğine ilişkin fikir veriyor.

Memur zammı kesinleşmeden önce gündeme gelen bu hesaplamalar, Ocak ayında oluşabilecek maaş tablosuna ışık tutuyor. Peki, polis memuru ve başkomiserin tahmini Ocak 2027 maaşı kaç TL olacak? Diğer memurların maaşlarında nasıl bir değişim bekleniyor? İşte ayrıntılı hesaplamalar...