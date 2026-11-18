ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2027 maaş artışı için hazırlanan hesaplamalar eğitim çalışanlarını da kapsıyor. Yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre mevcut maaşı 83 bin 254 TL olan öğretmenin aylığının 90 bin 222 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Mevcut maaşı 92 bin 166 TL olarak belirtilen uzman öğretmenin yeni aylığı ise 99 bin 880 TL seviyesine ulaşabilecek. Böylece uzman öğretmen maaşı 100 bin TL sınırına yaklaşacak.
DOKTOR, MÜHENDİS VE HEMŞİRE MAAŞLARINDA YENİ HESAP
Kamu personelinin farklı meslek grupları için de yüzde 8,37'lik artış üzerinden tahmini maaşlar hesaplandı. Uzman doktor, profesör, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının ocak ayında alabileceği ücretler şöyle:
* Uzman doktor: 185.020 TL
* Profesör: 166.032 TL
* Mühendis: 118.324 TL
* Şube müdürü: 116.075 TL
* Araştırma görevlisi: 111.382 TL
* Avukat: 110.684 TL
* Uzman öğretmen: 99.880 TL
* Vaiz: 94.263 TL
* Hemşire: 91.947 TL
* Öğretmen: 90.222 TL
* Teknisyen: 82.228 TL
* Üniversite mezunu memur: 79.186 TL
Belirtilen tutarlar, yüzde 8,37 oranındaki zam varsayımıyla hazırlanan tahmini maaşları gösteriyor. Nihai ücretler, kesinleşecek zam oranına göre değişiklik gösterebilecek.
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