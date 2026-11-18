Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS taban puanları: Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans için ÖSYM tercih kılavuzu, kontenjan ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istihdam sürecinde son aşamaya gelindiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığının 38 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları adayların gündeminde. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, ilk ve acil yardım, röntgen, laboratuvar, tıbbi sekreter ve sağlık memuru gibi kadrolar için yayımlanması beklenen KPSS tercih kılavuzu öncesinde, önceki alımda oluşan taban puanlar da merak ediliyor. Sağlık Bakanlığının son yerleştirmesi sonuçlarına göre, teknisyen kadrosu 67,83963 puanla kapanırken anestezi branşında taban puan 86,88841 oldu. Hemşire ataması KPSS puanı ise 73,87994 oldu. İşte Sağlık Bakanlığının son personel alımında atama yapılan kadrolar ve branşlara göre en düşük KPSS yerleştirme puanları.