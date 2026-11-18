Rockstar Games tarafından geliştirilen ve oyun tarihinin en büyük lansmanı olarak gösterilen Grand Theft Auto VI (GTA 6) için heyecan zirveye ulaştı. Oyuncuları ikonik Vice City ve kurgusal Leonida eyaletine geri götürecek olan yapımın yayın takvimi, hangi platformlara geleceği ve özellikle bilgisayar oyuncularının merakla beklediği PC sürümü gündemdeki yerini koruyor. Oyunseverlerin yoğun olarak sorguladığı "GTA 6 ne zaman çıkacak, GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi, GTA 6 PC’ye ne zaman gelecek, hangi konsollarda oynanabilecek?" sorularının yanıtları ve öne çıkan ayrıntılar şu şekildedir:

GTA 6 çıktı mı?

Oyunun küresel lansmanı gece yarısı itibarıyla başladı. Saat farkı nedeniyle oyuna ilk erişen oyuncular Yeni Zelanda'da oldu ve oyun önce TSİ 11.00'de bu ülkede oynanmaya başlandı. GTA 6, Türkiye'deki PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için TSİ 00.00'da erişime açılacak.

GTA 6 Türkiye fiyatı ne kadar?

PlayStation Store Türkiye'de oyunun Standart Sürümü 3 bin 999 TL, Ultimate Sürümü ise 4 bin 999 TL fiyatla satılıyor. Ultimate Sürüm'de ek araçlar, silahlar ve kıyafetler yer alıyor.

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Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, oyuncuları ABD'den esinlenilen kurgusal Leonida eyaletine götürüyor. Açık dünya yapısını koruyan oyunun, serinin önceki yapımlarında olduğu gibi suç temalı bir hikayesi var. GTA 6'nın en dikkat çeken yeniliklerinden biri, serinin üç boyutlu evrendeki ilk kadın baş karakterine yer vermesi oldu. Oyun sektörü analistleri, GTA 6'nın geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aşmış olabileceğini ve bunun video oyunları tarihindeki en pahalı yapımlardan biri haline getirdiğini söylüyor.

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