KYK BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak 2026?

KYK burs ve kredi ödemeleri için ilk kez hak kazanan üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Ekim ayından itibaren geriye dönük ödeme yapılması beklendiğinden, yeni hak sahiplerinin ilk ödeme döneminde iki aylık burs veya kredi tutarını birlikte alması gündemde. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan ödemelerde T.C. kimlik numarasının son hanesi esas alınıyor. Normal ödeme takviminde burs ve krediler her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara aktarılıyor. Öte yandan 2026-2027 döneminde geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İlk ödeme hangi gün yapılacak? İşte öğrencilerin merak ettiği ödeme takvimi...