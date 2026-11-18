Lisansüstü eğitim almak, akademik kadrolara başvurmak ve çeşitli yurt dışı lisansüstü burs imkanlarından yararlanmak isteyen adayların katıldığı ALES’in yılın üçüncü oturumu kasım ayında gerçekleştirilecek.
2026 ALES/3 sınavı ne zaman?
Yılın üçüncü ve son ALES oturumu olacak sınav için adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri
2026 ALES/3 takvimi şöyle:
- Başvuruların başlaması: 7 Ekim 2026
- Başvuruların sona ermesi: 15 Ekim 2026 saat 23.59
- Geç başvuru tarihi: 21 Ekim 2026
- Sınav tarihi: 29 Kasım 2026
ALES/3 sınav yerleri açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3’ün (ALES/3) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3’e başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 18 Kasım tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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