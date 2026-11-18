18 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları
İndirim beklentisinin gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye'nin üç büyük ilindeki güncel pompa satış rakamları da yakından takip ediliyor. Şehir, ilçe, dağıtım şirketi ve istasyon bazında farklılık gösterebilen 18 Kasım 2026 tarihli ortalama litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 71,30 TL, Motorin 95,30 TL, LPG 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 71,10 TL, Motorin 95,20 TL, LPG 50,10 TL
Ankara: Benzin 72,30 TL, Motorin 96,40 TL, LPG 50,79 TL
İzmir: Benzin 72,50 TL, Motorin 96,70 TL, LPG 50,70 TL
Yetkililer ve sektör kaynakları, motorin indirimine ilişkin kesin tutarın ve yürürlük tarihinin önümüzdeki günlerde uluslararası ürün piyasalarındaki fiyat hareketlerine göre netlik kazanacağını ifade ediyor.
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