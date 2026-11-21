TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birlikte geçmişin peşine düşen Adil ve Esme, birbirlerine attıkları adımlarla sevdalarının önündeki duvarları bir bir yıkmaya başlarlar. Esme Adil’i terk etmemeye söz verir, Adil mapusa da mezara da gitmemeye. Adil sakladıklarını anlatınca, Esme Timur’u da Şerif’i de yenmek için bir çözüm bulur.

Eleni ve Oruç birbirlerinden habersiz Timur’un peşine düşerken, Oruç Cengiz’i Eleni’den uzak tutmaya çalışır. Eleni ise Cengiz’le çok sarsıcı bir konuşma yapar. Cengiz dürüsttür, Eleni’ye asla ihanet etmeyeceğini ama Adil’le savaşacağını söyler.

İso ve Fadime tuz ekmek yemini ederek yeni hayatlarına başlarlar. Ama hem birbirlerine söz veren Esme ile Adil, hem birbirlerine yemin eden İso ile Fadime, düşmanlığın en zalim yüzüyle karşılaşırlar. Evlatlıktan atılan Şerif, Furtuna uşaklarını bir aile testine tabii tutar. İso’nun iki seçeneği vardır: Ya abisi bildiği Adil’i vuracak ya da öz abisi Oruç’un ölümüne göz yumacaktır.