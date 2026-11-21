Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 yılında kamu personeli olmayı hedefleyen adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin açıklamaların ardından özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak sürekli işçi alımının tarihi merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı bitmeden ilana çıkılacağını duyurması, sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların dikkatini başvuru takvimine çevirdi. Bakan Kemal Memişoğlu'nun personel alımına ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıklamasıyla birlikte gözler Sağlık Bakanlığından yapılacak duyurulara yöneldi. Yeni alımda hangi meslek gruplarına kontenjan ayrılacağı, başvuru şartlarının neler olacağı ve adayların hangi tarihler arasında başvuru yapabileceği araştırılıyor. Özellikle sürekli işçi kadrolarında görev almak isteyenler İŞKUR ilanlarını takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başladı mı? 38 bin kişilik personel alımında başvuru tarihleri belli oldu mu? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte son durum...