Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. Bu hesaplamaya göre memur emeklilerinin ocak zammı tahmini yüzde 7,92 ile yüzde 8 seviyelerinde seyrediyor.

Şu ana kadar kesinleşen dört aylık enflasyon farkı ise SSK ve Bağ-Kur için yüzde 8,29, memurlar için ise yüzde 6,27 olarak kayıtlara geçti. Kalan iki ayın verisi ocak ayının başında netlik kazanacak.