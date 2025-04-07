Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Karşılaşmada perdeyi açan golü 14. dakikada Ben Ouanes atarken skoru belirleyen golü 90. dakikada Gedson Fernandes (P) kaydetti.





Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç 44. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki stoper oyuncusu, dört gün önce Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta da kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.





Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, 48 puanla 4. sırada kaldı. Kasımpaşa puanını 39 yaparak 9. sıraya yükseldi.





Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Başakşehir'i konuk edecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

14' Mamadou Fall'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mortadha Ben Ouanes'in, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Jonas Svensson'a çarpan meşin yuvarlak Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.

22' Ciro Immobile'nin ara pasıyla karşı karşıya kalan Rafa Silva, yaptığı plase vuruşla üst direği geçemedi.

35' Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

44' Beşiktaş 10 kişi kaldı. Tayyip Talha Sanuç'un, Yasin Özcan'a yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam önce Tayyip Talha Sanuç'u sarı kartla cezalandırdı. Ardından Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Tayyip Talha Sanuç'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

İKİNCİ YARI

53' Mortadha Ben Ouanes'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Aytaç Kara'nın yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

68' Haris Hajradinovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Aytaç Kara'nın yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

82' Josip Brekalo'nun ceza alanının solundan içeri çevirdiği ortasına yükselen Mamadou Fall'ın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

90' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Gedson Fernandes, yaptığı vuruşla kaleci Andreas Gianniotis ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.





KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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MAÇTAN NOTLAR:

Ciro Immobile yeniden ilk 11'de

Siyah-beyazlı takımda İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisine yedek başlayan golcü oyuncu, bu müsabakada süre almamıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakaya da kulübede başlayan Immobile, oyuna sonradan dahil olmuştu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu iki maç aradan sonra Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdi.





Can Keleş, eski takımına rakip oldu

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten siyah-beyazlı takıma transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.





Gedson 10'uncu golünü attı

Siyah-beyazlıların tek golünü 90. dakikada penaltıdan Gedson Fernandes kaydetti. Geçtiğimiz hafta iç sahada 2-1 kazanılan Galatasaray müsabakasında da ağları sarsan Gedson, ligdeki 27. maçında 5. golünü kaydetmiş oldu. Portekizli futbolcu, tüm kulvarlarda ise 42 müsabakada 10 gol, 2 asiste ulaştı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



