Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi ( www.ogm.gov.tr ) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.