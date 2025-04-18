Orman Genel Müdürlüğü farklı illerin merkez ve taşralarında görevlendirmek üzere temizlik, servis, evrak, şoför, operatör, arşiv ve bakım işleri personeli alınacak. 3 bin 477 sözleşmeli OGM başvuruları 17-28 Mart tarihleri arasında alındı. OGM personel alımı süreci, 28 Mart tarihinde başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sonuç aşaması ile beklenmeye başlandı. OGM 3477 personel alım sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar.
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacak. 28 Mart'ta tamamlanan başvurularda, her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek. Peki, OGM 3477 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, OGM 3 bin 477 personel alımıyla ilgili merak edilen detaylar.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM personel alımı sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulmaya devam ediliyor. Sonuçların, Nisan ayının son haftalarına doğru açıklanması öngörülüyor.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.
OGM 3477 PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞURU ŞARTLARI
Destek Personeli (Şoför – Operatör)
1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,
4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,
5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,
6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,
8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
10. Cinsiyeti Erkek olmak.
Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)
1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),
3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.
Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.