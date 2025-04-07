Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler Tekirdağ’da okullar tatil mi, 8 Nisan Salı günü okul var mı, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt arıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ'da hava sıcaklığı 2 dereceye düştü. Kar yağışının gün boyu yer yer etkili olması bekleniyor. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler Tekirdağ’da okullar tatil mi, 8 Nisan Salı günü okul var mı, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt arıyor.
Tekirdağ’da okullar tatil mi?
Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Tekirdağ Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, şu ana kadar 8 Nisan Salı günü okul tatiline ilikin Valilikten resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Vatandaşlar, karın getirdiği güzelliklerin keyfini çıkarırken, bölgede kış manzaraları ortaya çıktı.
Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji’den zirai don uyarısı da geldi.
Kar yağışının gün boyu yer yer etkili olması bekleniyor.