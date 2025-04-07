Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ 'da hava sıcaklığı 2 dereceye düştü. Kar yağışının gün boyu yer yer etkili olması bekleniyor. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler Tekirdağ’da okullar tatil mi, 8 Nisan Salı günü okul var mı, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt arıyor.