Gülsim İlhan Ali’ye Teşkilat dizisinde başrol oynaması için teklif sunulduğu iddia edildi. Gülsim İlhan Ali, tam adıyla Gülsim İlhan Ali, 18 Şubat 1995 tarihinde Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun, Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, Gönül Dağı dizisinde yıllarında Dilek Akgün karakterini canlandırdı. Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’ın yerine dizi kadrosuna katılacağı konuşulan Gülsüm İlhan Ali kimdir? Gülsüm İlhan Ali hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Gülsüm İlhan Ali’nin hayatı ve biyografisi.

1 /6 Gülsüm İlhan Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. İyi derecede Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

2 /6 İlk olarak, 2012 yılında atv'de yayımlanan ve başrollerde Hazal Kaya, Furkan Palalı, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun'un bulunduğu Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde rol aldı. Bu dizide Ayşe karakterini canlandırdı.

3 /6 2015 yılında TRT 1'de yayımlanan Son Çıkış dizisinde Ege, 2016 yılında TRT 1'de yayımlanan Seddülbahir 32 Saat dizisinde Zeliha, 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün, TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde 2016-2018 yılları arasında Aslıhan Hatun rolünü üstlendi.

4 /6 2019 yılında Kanal D'de yayımlanan Yüzleşme dizisinde Ayşegül Hanımeli, TRT 1'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde 2019-2020 yıllarında Gülcemal, Gönül Dağı dizisinde 2020-2022 yıllarında Dilek Akgün (karakterin evlendikten sonraki adıyla Dilek Akgün Kaya) karakterini canlandırmıştır.

5 /6 2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Gönül Dağı "Kurban" filminde Dilek Akgün, 2022'de sinemada yayımlanan Kurtuluş Hattı filminde Hilal karakterini canlandırdı. Son olarak 2023 yılında TRT 1'de yayımlanan Al Sancak dizisinde Nadia Ivanov (karakterin asıl adı Sıla Korkmaz) karakterini canlandırdı.