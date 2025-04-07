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Netanyahu Trump'tan yardım istedi: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu Trump'tan yardım istedi: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

22:227/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Soykırımcı Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından Oval Ofis'te ağırlandı.
Soykırımcı Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından Oval Ofis'te ağırlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. Trump, Netanyahu ile İran'ı görüştüklerini söyledi. Netanyahu, ise Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasının iyi olduğunu söyleyip yardım dilendi. "Suriye, İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasın." diyen Netanyahu, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırladı. İlk sözü alan Trump, görüşmede İran eksenindeki meseleleri ele aldıklarını belirtti.

"Belki İran'la anlaşırız"

"İran ile doğrudan görüşmeler yapıyoruz ve Cumartesi günü de görüşmeler devam edecek." diyen Trump, "Belki İran'la bir anlaşma yapılır. İran, Husilere verdiği desteği hemen kesmeli" diye konuştu.
Trump, Gazze'deki savaşın çok uzan olmayan bir gelecekte sona ereceğini de ifade eden ABD Başkanı, "Önce esirlerin telsim edilmesi gerekiyor" dedi.

Sözlerinin devamında dünyayı haraca bağlamaya çalıştığı ek gümrük vergilerine değinen Trump, "Tarifeler kalıcı olabilir ve aynı zamanda görüşmeler de olabilir." şeklinde konuştu.

Netanyahu ise "ABD ile ticaret engellerini ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu Trump'tan yardım istedi: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Suriye'de yaşananlara değinen Netanyahu,
"Suriye'nin İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz."
dedi.
"Türkiye ile bir çatışma istemiyoruz."
diyen Gazze Kasabı,
"Trump'ın Erdoğan ile arası iyi. Bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz."
diye konuştu.
Trump'ın 'dünyanın en iyi arabulucusu' olduğunu söyleyen Netanyahu, "Türkiye ile aramız bozuldu. Bu konuda bize yardımcı olabilir" dedi.

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Netanyahu Trump'tan yardım istedi: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
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Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Binyamin Netanyahu
#Donald Trump
#Türkiye
#Suriye
#İran

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