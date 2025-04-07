ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. Trump, Netanyahu ile İran'ı görüştüklerini söyledi. Netanyahu, ise Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasının iyi olduğunu söyleyip yardım dilendi. "Suriye, İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasın." diyen Netanyahu, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." dedi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırladı. İlk sözü alan Trump, görüşmede İran eksenindeki meseleleri ele aldıklarını belirtti.
"Belki İran'la anlaşırız"
Sözlerinin devamında dünyayı haraca bağlamaya çalıştığı ek gümrük vergilerine değinen Trump, "Tarifeler kalıcı olabilir ve aynı zamanda görüşmeler de olabilir." şeklinde konuştu.
Netanyahu ise "ABD ile ticaret engellerini ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Netanyahu Trump'tan yardım istedi: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
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