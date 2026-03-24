Süper Lig'deki bu takımlar küme düşürülebilir: 12 kulüp 33 şüpheli hakkında yeni şike iddianamesi

21:56 24/03/2026, Salı
Türk futbolundan bahis ve şikeyi temizlemek için yürütülen soruşturmada yeni dalga başlıyor.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, futbolda bahis ve şike operasyonunda yeni bir aşamaya geçildiğini; 12 kulüp ve 33 şüpheli hakkında ayrı bir iddianame hazırlandığını açıkladı. "Şikenin tespit edilmesi halinde kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezaları gündemde." diyen Burhan, Süper Lig takımlarını işaret edip "Bu süreçte hiçbir takım için ayrıcalık söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Politik gündem ve spor siyasetine ilişkin verdiği kulis bilgileriyle tanınan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan Türk futbolunda yürütülen bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin önemli bir iddia daha geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig’de bazı takımların düşürülmesinin gündeme gelebileceğini belirten Burhan, futbol dünyasında tartışmalı günlerin kapıda olduğunu ifade etti.

Burhan’ın aktardığı bilgilere göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan bahis ve şike operasyonunda sona yaklaşılıyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamelerin kısa süre içerisinde kamuoyuna yansıması bekleniyor.

12 takım 33 şüpheli hakkında yeni şike iddianamesi

Türk milleti ve Türk sporunun temiz ve adil bir futbol düzeni istediğini vurgulayan Burhan,
şikenin tespit edilmesi halinde kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezalarının gündemde olduğunu belirtti.
Sürecin hiçbir takım için ayrıcalık gözetilmeden yürütüleceği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında hazırlanan iddianamenin bu hafta içinde açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Ayrıca 12 kulüp ve 33 şüpheli hakkında hazırlanan ayrı bir iddianamenin de hızlandırıldığı ve kısa sürede tamamlanmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Sadece yöneticiler değil futbolcular da mercek altında

Öte yandan soruşturmada yalnızca yöneticilerin değil, futbolcuların da mercek altında olduğu belirtiliyor.

Düşük miktarlarda, 10–15 TL gibi bahis oynayan futbolculara dahi cezalar uygulanırken, rakip takım lehine açık şekilde şike içerisinde bulunan kişi ve kurumlara yönelik çok daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı net"

Bu konuda Cumhurbaşkanı’nın talimatının net olduğu ve “temiz futbol için kimsenin gözünün yaşına bakılmaması” yönünde bir irade ortaya konduğu da dile getiriliyor.

2025-2026 sezonunda Süper Lig'de yer alan takımlar.

"Süper Lig'deki bu takımlar küme düşürülebilir"

Önümüzdeki günlerde Türk futbolu adına radikal adımların atılması beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da süreçte gerekli kararlılığı göstermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Şike içerisinde olduğu tespit edilen Süper Lig takımı yöneticilerinin açıklanacağı ve bu takımların ligden düşürülmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Burhan'ın ifadesine göre; Türk futbolu, temiz ve adil bir düzen için kritik bir döneme giriyor.



