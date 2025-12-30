Bahis soruşturmasıyla ilgili gündem olan iddia: Çok önemli bir teknik direktör listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'futbolda bahis' iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok önemli bir teknik direktörün sürece dahil edileceği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması genişleyerek devam ederken, dosyaya dair dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
Gazeteci Sinan Burhan, TV100’de katıldığı programda isim vermeden çok önemli bir teknik direktörün soruşturmaya dahil edileceğini ileri sürdü.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kritik isimlerin gündeme geleceğini belirten Burhan, "Önümüzdeki günlerde çok önemli bir teknik direktörün ismi bu bahis soruşturmasında geçecek. Çok önemli bir teknik direktör" diye konuştu.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik direktörleri kapsayan çok daha büyük sonuçların ortaya çıkabileceğini aktaran Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:
"Asıl dananın kuyruğu kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik direktörlerde kopacak. O zaman şampiyonluklar mı el değiştirir, ligden düşmeler mi olur, bunlar konuşulacak."