2025 yılı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre başvurular 7 Nisan'da başlayacak ve 16 Nisan'da sona erecek. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını araştırırken şartları da netleşti. Peki 250 vergi müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? İşte ayrıntılar...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçileceği belirtildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre başvurular 7 Nisan'da başlayacak ve 16 Nisan'da sona erecek.
250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Binlerce vatandaşı heyecanlandıran personel alımının başvuruları https://www.hmb.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri aralığında resmi site üzerinden işlemler tamamlanacak.
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınacak 250 müfettiş yardımcısı alımı için yapılacak olan sınavın tarihi belli oldu. Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
(01.01.1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
- Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.
- Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması hâlinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)