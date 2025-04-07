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BUGÜN OKUL VAR MI? 7 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu? 2025 Nisan ara tatili bitiş tarihi

BUGÜN OKUL VAR MI? 7 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu? 2025 Nisan ara tatili bitiş tarihi

08:187/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Okullar 7 Nisan pazartesi açılacak mı, tatil uzadı mı, ne zaman başlıyor sorusu ara tatil devam ederken, Türkiye genelinde milyonlarca veli ve öğrencinin de gündemine geldi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 9 günlük ikinci ara tatilin ardından yeniden sınıflarına dönmeye hazırlanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi pazartesi sabahı çalan ilk ders ziliyle birlikte kaldığı yerden devam edecek. Peki, bugün okullar açılıyor mu? İşte detaylar.

9 günlük bahar tatili sona ererken, Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, yeniden sınıflarla buluşacak. Peki, bugün (7 Nisan Pazartesi günü) okullar açılıyor mu?

BUGÜN OKUL VAR MI? 7 NİSAN 2025


7 Nisan Pazartesi günü okullarda eğitim-öğretime devam edilecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci dönemin ara tatili 28 Mart Cuma günü başladı. Ara tatil 7 Nisan Pazartesi son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.

LGS NE ZAMAN 2025?


Okulların kapanmasının hemen ardından sınav maratonu başlayacak. 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirilecek.

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