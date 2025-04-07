9 günlük resmi bayram tatilinin ardından sağlık ocaklarının açılacağı tarih, merak edilenler arasında bulunuyor. Ramazan Bayramı için alınan 9 günlük tatil kararı sonrasında, sağlık ocaklarına gidip aile hekimlerine muayene olmak ve ilaç yazdırmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocaklarının ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Peki, sağlık ocakları ne zaman çalışacak?

BUGÜN (7 NİSAN) SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

7 Nisan Pazartesi günü Sağlık Ocağı çalışma saatleri hakkında açıklama yapıldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2-3-4 Nisan tarihlerinin kamu çalışanları için idari izin sayılması dolayısıyla Sağlık Ocağı da kapalıydı. 9 günlük tatilin sonra ermesi ile 7 Nisan 2025 Pazartesi günü Sağlık Ocakları çalışma mesaisine devam edecek.

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?

Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılamamıştı. Polikliniklerde hasta kabulü, bugünden itibaren 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.







