Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
A101 aktüel indirim 10 Nisan Perşembe kataloğu: A101'de bugün indirimde olan ürünler elektrikli çim biçme makinesi, çelik kettle, sepetli bisiklet, bebek odası geliyor

A101 aktüel indirim 10 Nisan Perşembe kataloğu: A101'de bugün indirimde olan ürünler elektrikli çim biçme makinesi, çelik kettle, sepetli bisiklet, bebek odası geliyor

13:277/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>A101 aktüel ürünler</p>
A101 aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Elektrikli çim biçme makinesi, çelik kettle, sepetli bisiklet, çay makinesi, 6'lı renkli saklama kabı, 9 Parça kase ve ölçü seti, bebek odası gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 10 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu.

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.

A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 NİSAN PERŞEMBE 

128 GB Cep Telefonu 4.899 TL

55 İnç 4K UHD Android TV 17.999 TL

70 İnç 4K UHD Smart Led TV 38.999 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL

150 cc Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Televizyon çeşitleri 29.999 TL - 15.999 TL - 5.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Bluetooth Kulaklık 299 TL

SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.799 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

3'lü Cam Ankastre Set 14.499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Çamaşır Makinesi 13.499 TL

8 Litre Airfryer 2.599 TL

Hobi Kesim Makinesi 26.999 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 749 TL

Dik Süpürge 2.999 TL

Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL

Benzinli Çapa Motoru 17.999 TL

Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.499 TL

Çiçek Sulama Kabı 59,50 TL

6.3 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 105 TL

3.6 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 84 TL

2.2 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 64 TL

Sallanan Berjer 9.999 TL

Otomatik Bebek Tırnak Kesme Makinesi 399 TL

Otomatik Tırnak Törpüsü Seti 229 TL

Otomatik Göğüs Pompası 699 TL

Mama Sandalyesi 929 TL

Çocuk Gece Lambası 59,50 TL

Silikon Vakumlu Mama Tabağı 129 TL

Şeffaf Küvet 229 TL

4'lü Şekilli Bebek Askısı 45 TL

6+1 Pasta Seti 299 TL

Porselen Fincan Takımı 299 TL

Orta Boy Güveç Tenceresi 109 TL

#A101
#A101 aktüel ürünler
#A101 indirimli ürünler katalog

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller