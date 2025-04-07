A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Elektrikli çim biçme makinesi, çelik kettle, sepetli bisiklet, çay makinesi, 6'lı renkli saklama kabı, 9 Parça kase ve ölçü seti, bebek odası gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 10 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 NİSAN PERŞEMBE
128 GB Cep Telefonu 4.899 TL
55 İnç 4K UHD Android TV 17.999 TL
70 İnç 4K UHD Smart Led TV 38.999 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL
150 cc Benzinli Motosiklet 64.990 TL
Televizyon çeşitleri 29.999 TL - 15.999 TL - 5.999 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
Bluetooth Kulaklık 299 TL
SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.799 TL
No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
3'lü Cam Ankastre Set 14.499 TL
No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
Çamaşır Makinesi 13.499 TL
8 Litre Airfryer 2.599 TL
Hobi Kesim Makinesi 26.999 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 749 TL
Dik Süpürge 2.999 TL
Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL
Benzinli Çapa Motoru 17.999 TL
Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.499 TL
Çiçek Sulama Kabı 59,50 TL
6.3 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 105 TL
3.6 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 84 TL
2.2 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 64 TL
Sallanan Berjer 9.999 TL
Otomatik Bebek Tırnak Kesme Makinesi 399 TL
Otomatik Tırnak Törpüsü Seti 229 TL
Otomatik Göğüs Pompası 699 TL
Mama Sandalyesi 929 TL
Çocuk Gece Lambası 59,50 TL
Silikon Vakumlu Mama Tabağı 129 TL
Şeffaf Küvet 229 TL
4'lü Şekilli Bebek Askısı 45 TL
6+1 Pasta Seti 299 TL
Porselen Fincan Takımı 299 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 109 TL