A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, ev aletleri, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Motosiklet, derin dondurucu, termosifon, egzersiz bantlı trambolin, fritöz, çay makinesi, toz torbasız elektrik süpürgesi, kaymaz taban saçaklı salon halısı gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 17 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 17 NİSAN PERŞEMBE İNDİRİMDE NELER VAR?
65 İnç Ultra HD Android TV 25.999 TL
50 İnç 4K UHD Smart LED TV 20.999 TL
43 İnç 4K Ultra HD Android TV 11.999 TL
125 CC Benzinli Motosiklet - 64.990 TL
Elektrikli Bisiklet - 24.990 TL
10 KG Çamaşır Makinesi - 14.499 TL
65 L Mekanik Silindirik Termosifon - 6.899 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 13.499 TL
No-Frost Buzdolabı - 17.999 TL
Oyuncu Koltuğu 2.799 TL
Oyuncu Masası 1.899 TL
64 GB Flash Bellek 349 TL
Dijital Kol Saati 449 TL
Yağsız Fritöz - 1.999 TL
Dik Süpürge - 899 TL
Seyahat Ütüsü - 699 TL
Şarjlı Kahve Baharat Öğütücü 699 TL
Çay Makinesi - 1.199 TL
Süpürge - 3.499 TL
Gölgelikli Salıncak 3.499 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 299 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 299 TL
3'lü Kamp Tencere Seti 999 TL
İlkbahar Çiçek Soğanı 99,50 TL
Dağcı Çantası 349 TL
12 Jant Bisiklet 1.799 TL
20 Jant Bisiklet 3.299 TL
Pilates Yoga Matı 369 TL
Işıklı Paten 669 TL
Masa Tenisi Filesi 99,50 TL
Egzersiz Bantlı Trambolin 1.999 TL
6 Parça Tencere Seti 999 TL
7 Parça Saklama Kabı Seti 125 TL
Motivasyon Matarası 2'li 189 TL
Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL
Mikser Kabı 59,50 TL
Plastik Pastacılık Ürünleri 35 TL
Kumandalı Akülü Araba 6.899 TL
Oyuncak Alışveriş Arabası 199 TL
Oyuncak Puset 199 TL
Oyun Hamuru Seti 99,50 TL
Kurbağa Denge Oyunu 125 TL
Çocuk/Yetişkin Güneş Gözlüğü 119 TL
10 L Teneke Ayçiçek Yağı 769 TL
150 G Sürülebilir Taze Peynir 45 TL
340 G Kornişon Turşu 79,50 TL
2 L Ayçiçek Yağı 159 TL
900 G Salamura Siyah Zeytin 199,50 TL