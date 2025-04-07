2024-2025 ATA AÖF Bahar dönemi vize sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Vize sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından ATA AÖF öğrenci bilgi sisteminde (https://obs.atauni.edu.tr/) yayımlanacak. Peki, 2024 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir ve ders geçme notu kaç?