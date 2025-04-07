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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi

Tuğba Güner
10:327/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. ATA AÖF ara sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir ve ders geçme notu kaç?

2024-2025 ATA AÖF Bahar dönemi vize sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Vize sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından ATA AÖF öğrenci bilgi sisteminde (https://obs.atauni.edu.tr/) yayımlanacak. Peki, 2024 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir ve ders geçme notu kaç?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ATA AÖF vize sınavları 5-6 Nisan tarihinde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tamamlandı.

ATA AÖF sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı fakat ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.


ATA AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puanlarını T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı oturumlar tamamlandıktan sonra adayların erişimine açıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, Ara (Vize) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 09 Nisan 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2024-2025


Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 10 Ağustos 2025



DERS NOTUNUN BELİRLENMESİ

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

#ata aöf
#Atatürk Üniversitesi
#ata aöf sonuçları

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