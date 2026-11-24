Asker-polis yalanıyla 15 yaşındaki çocuğu tuzağa düşürdüler: JASAT enselerinde bitti

Balıkesir’de kendilerini asker ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 15 yaşındaki kız çocuğunu babasının terör olayına karıştığı yalanıyla kandırarak evdeki ziynet eşyalarını aldı. JASAT ekiplerinin takibi sonucu kiralık araçla İstanbul’a kaçtıkları belirlenen üç şüpheli, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yakalandı. Araçta ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine eksiksiz teslim edilirken, adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin aracın plakasını etiketle gizlediği de ortaya çıktı.