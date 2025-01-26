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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede

12:5126/01/2025, Pazar
AA
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78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu zanlıların işlemleri sürüyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



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