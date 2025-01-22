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Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı: Yanan otel yıkılacak mı?

Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı: Yanan otel yıkılacak mı?

23:2522/01/2025, Çarşamba
AA
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Yanan otelin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
Yanan otelin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Ağır hasarlı olarak raporlanan otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.
Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

#Grand Kartal Otel
#Yangın
#Bolu

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Ön hasar tespit raporu tamamlandı: Grand Kartal Otel yıkılacak mı?